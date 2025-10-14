Approvata la manovra finanziaria. Ma è scontro per le opere ‘rinviate’

Il consiglio comunale approva la quinta variazione di bilancio coi voti della maggioranza, ma l’opposizione polemizza per alcune opere riprogrammate. Tra queste ultime spiccano la bretella di Parco Ottavi, la nuova rotatoria di via Lasagni a Bagno, la pista ciclabile di via Guittone d’Arezzo, il percorso ciclopedonale di via del Buracchione/via Bedeschi e le connessioni ciclabili nella zona di Codemondo, che interesseranno via Sottili, via Teggi e via Freddi. Ma anche il programma di edilizia residenziale sociale di via Turri e via Paradisi nonché la riqualificazione dell’ex Polveriera. "Opere promesse che rimarranno lettera morta o saranno spostate nel bilancio del Comune", secondo Dario De Lucia di Coalizione Civica che ha votato contro come tutta la minoranza. Ma per il vicesindaco Lanfranco de Franco, con delega al bilancio, che ieri in Sala Tricolore ha illustrato la manovra, "saranno potenziate così le risorse su progetti già in corso e previsti nuovi interventi, in particolare legati a sicurezza stradale e rigenerazione grazie ad un lavoro di ricognizione dei fabbisogni e allineamento strategico tra i diversi servizi, che ha permesso di individuare gli interventi prioritari su cui investire, riprogrammando altri progetti al prossimo anno".

Nel dettaglio, la manovra vede un totale di 1,36 milioni in avanzo vincolato e accantonato destinato agli investimenti, e avanzo da mutui per devoluzione. A queste risorse si aggiungono ulteriori fondi esterni, derivanti da contributi per il recupero di beni confiscati alle mafie, per il progetto di rigenerazione dell’ex Caserma Zucchi e del parco del Popolo (2,8 milioni). Tre le macroaree di interventi. Infrastrutture educative (860mila euro): per completare i progetti Pnrr su nidi e scuole dell’Infanzia e contributi all’Istituzione. Mobilità Sostenibile e Infrastrutture (2,5 milioni) destinati, tra gli altri, alla realizzazione del sottopasso di via Roma, a interventi sulla ciclabili e alla Stazione Mediopadana. Cultura, Verde e Servizi (1,16 milioni): interventi Pnrr, manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia popolare e manutenzione straordinaria del verde pubblico. A queste si aggiungono i fondi ministeriali e regionali per sistemare cinque ponti (via Fornaciari, via XX Settembre, Area Nord, via Chopin e via Rinaldi), per un investimento complessivo di 3,36 milioni. Ma anche 1,8 milioni per la ciclopedonale di Gavassa, consolidamento di via dei Ronchi e passerella di Rivalta fino 132mila euro per la pavimentazione dell’Isolato San Rocco e interventi al circolo Binario49.