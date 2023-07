Approvati i progetti a Rolo: aprirà un supermercato Sigma nell'area ex Atena

Conclusi i lavori al parcheggio tra via Giuseppe Garibaldi e via Leonardo Da Vinci, già riaperto dopo la fine dell’attività del cantiere, affidato alla impresa Benassi, che ha completato l’intervento in tempi rapidi. "Proseguono contestualmente i lavori sul nuovo fabbricato dell’area ex-Atena, per il quale gli uffici comunali – confermano dal municipio del paese – hanno approvato i progetti dell’attività che vi sorgerà all’interno. Ora è possibile confermare che si tratterà di un negozio Sigma e che aprirà nella seconda metà dell’anno". Rolo riavrà la disponibilità di un market sul territorio locale.