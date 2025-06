Approvato il bilancio 2024: "Crescita responsabile"

"Crescita responsabile e coerente con il piano strategico 2022-2025", questa la definizione con cui Cirfood, colosso della ristorazione collettiva e dei servizi di welfare, ha sintetizzato i dati del bilancio aziendale approvato a Genova, sabato scorso, dall’assemblea generale dei delegati.

L’esercizio 2024 si chiude con oltre 647 milioni di ricavi (+4,5% rispetto al 2023) un patrimonio netto di 127 milioni di euro e una quota di 19 milioni di investimenti destinata alla transizione ecologica e al benessere delle persone.

In particolare nell’area Emilia, quella che agisce anche sul nostro territorio, è stato registrato, l’anno scorso, un fatturato di quasi 200 milioni di euro (+6,5% rispetto all’esercizio precedente) a fronte di più di 28 milioni di pasti erogati e 398 strutture in gestione; 6 i milioni di euro investiti nell’area citata, che dà lavoro a 4000 dipedenti.

La sezione soci Emilia vanta un capitale sottoscritto di 4,6 milioni di euro e un prestito sociale di più di 14, con 5 di essi vincolati.

In termini generali, "grazie al contributo delle sue oltre 12mila persone", Cirfood ha servito ben 98 milioni di pasti in 18 regioni italiane e in vari territori di Belgio e Olanda, con un valore totale della produzione di 664,5 milioni di euro (+ 5% rispetto al 2023).

Ha inoltre aumentato i soci, raggiungendo quota 6.589.

A trainare la crescita di Cirfood, in particolare, la ristorazione collettiva: con un giro d’affari di 490 milioni di euro, seguita da quella commerciale, per circa 80 milioni in termini di ricavi. A margine di quello di esercizio l’assise genovese ha presentato anche il bilancio di sostenibilità 2024, che racchiude le azioni e le politiche "implementate per lasciare, alle generazioni di domani, una realtà solida e una società più giusta".

"Anche nel 2024 abbiamo messo in campo tutti gli sforzi necessari per ottenere risultati in crescita e in linea con gli obiettivi del Piano Strategico. Affrontando tutto ciò in pieno spirito cooperativo, mantenendo ben saldo l’impegno a favore della sostenibilità, di una transizione verso modelli di produzione e consumo sempre più responsabili e del benessere delle persone", conclude la presidente Chiara Nasi (nella foto nella cucina del Cirfood District).