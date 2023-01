Approvato il bilancio di previsione 2023 del Comune di Correggio, predisposto dalla gestione commissariale guidata dal dottor Salvatore Angieri, che giunge in un momento particolare per le finanze pubbliche, alle prese con l’aumento delle spese per forniture di luce e gas.

"L’amministrazione ha dovuto affrontare un considerevole incremento dei costi energetici, pari a circa 900 mila euro. Ma – conferma il commissario prefettizio – abbiamo mantenuto inalterato il livello di tassazione tra Imu e addizionale Irpef. Per la Tari si attende l’approvazione del piano finanziario".