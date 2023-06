Approvato il bilancio Maggioranza in frantumi

Approvato il bilancio di previsione del Comune di Poviglio, con cinque voti a favore e tre astenuti (tra i quali due consiglieri di maggioranza). Dunque, prosegue il distacco tra il sindaco Cristina Ferraroni e Pd. Polemica che negli ultimi giorni si è arricchita di nuovi capitoli: le dimissioni a sorpresa dell’assessore e consigliere comunale Veronica Varuzza, finora considerata molto vicina al sindaco, ma che in modo inatteso ha deciso di lasciare, a suo dire per una "mancanza di fiducia" nei suoi confronti.

E poi la raccolta di firme contro il progetto per alcune aree del centro storico, con nuove piste ciclabili ma inevitabile riduzione di posti auto a parcheggio libero. L’illustrazione del progetto risale al 9 maggio, ma solo ora – alla vigilia del voto sul bilancio – è stata lanciata la petizione. Azione a… orologeria? Sul bilancio le contestazioni sono arrivate dai banchi della maggioranza, parlando di "carenza di confronto", "difficoltà di gestione", "fragilità". Ma il sindaco ha risposto coi numeri: "Difficile partire ogni volta con 129 mila euro di extradeficit ereditati dai mandati precedenti e che non dipendono dall’attuale giunta. Abbiamo tagliato praticamente su tutti i settori. Siamo diventati dei meri ragionieri, senza poter fare scelte o progetti politici".

Ma non mancano dati positivi in un bilancio comunale complessivo di dodici milioni di euro (di cui sette per spese correnti), previsto a pareggio dalla Ragioneria. Sono notevolmente calati i tempi di pagamento ai fornitori e migliorati i conti della casa protetta grazie a un aumento di utenti assistiti. Infine, da segnalare un post diffuso dal consigliere comunale di maggioranza ed ex vicesindaco Jimmy Bigliardi: "Le cinque sostituzioni sono state fatte, ma mi pare che il risultato non sia cambiato. Squadra in difficoltà, senza gioco. Anche il pubblico ha perso la pazienza: nessuna idea, nessuna speranza. Purtroppo c’è ancora un anno di contratto, ma poi sono convinto che ci sarà un cambio d’allenatore. Per fortuna". E non sembra affatto stesse parlando di calcio…

Antonio Lecci