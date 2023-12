Approvato il bilancio preventivo: "Tasse invariate per i cittadini"

SCANDIANO

Restano invariati i costi dei servizi e le tasse per famiglie e imprese, continuano le agevolazioni e riduzioni previste negli anni precedenti e legate in misura prevalente alla capacità contributiva (Isee). Sono alcune delle novità del bilancio preventivo del Comune di Scandiano approvato nei giorni scorsi. "Il nostro bilancio di previsione – dice il sindaco Matteo Nasciuti – ci consegna la fotografia di un ente sano, capace di guardare al futuro con serenità e di rispondere ai bisogni della cittadinanza in termini di servizi, eventi, opere pubbliche utili alla collettività. Il tutto senza aumenti di tariffe né incrementi tributari". L’assessore al bilancio Elisabetta Leonardi (foto) ha spiegato che il documento approvato in consiglio "ci consente di far fronte ai significativi incrementi di spesa derivanti principalmente dai costi energetici, dagli aumenti contrattuali sulla spesa di personale, dagli adeguamenti dei contratti per l’acquisto di beni e servizi al tasso di inflazione". Sul piano degli investimenti si pone particolare attenzione alla prosecuzione di interventi con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’edilizia scolastica e qualificare il patrimonio comunale. Previsti investimenti nella razionalizzazione degli spazi pubblici con funzioni collettive e riqualificazione delle aree cimiteriali. Anche nel 2024 continuerà l’esecuzione della ciclopedonale dei Colli. Così come proseguono i lavori finanziati con i fondi Pnrr che dovranno concludersi entro il 2026.

m. b.