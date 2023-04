Approvato il nuovo polo scolastico Porterà il paese verso il futuro

di Francesca Chilloni

Via libera al progetto di fattibilità delle nuove scuole castellesi, che saranno realizzate grazie a 8,2 milioni di euro di fondi Pnrr. La Giunta Olmi ha approvato "in linea tecnica" i documenti tecnici e il piano economico dell’opera che prevede l’abbattimento della scuola elementare Pascoli (che ospita 102 alunni) e della scuola secondaria di primo grado Balletti (363 studenti), risalenti agli anni ’60 del secolo scorso. Al loro posto sorgerà un edificio all’avanguardia anche sul piano della sicurezza antisismica e dell’efficienza energetica; addirittura grazie ai pannelli solari la scuola produrrà il 20% in più dell’energia che potrà consumare. Il nuovo polo scolastico (nella foto la zona in cui sorgerà) ospiterà il 50% della popolazione scolastica castellese, e se ne prevede la realizzazione di tre moduli comunicanti: uno per la primaria, uno per le medie, e il terzo che ospiterà la mensa ma anche laboratori artistico, musicale e scientifico, per un totale di 3.460 mq (compresi uffici e auditorium). Non solo: l’area sarà integrata al meglio con il resto del tessuto urbano, realizzandone l’ingresso nella piazza centrale di Quattro Castella; il progetto recita "… evolvendo l’area interessata dall’opera a nucleo centrale del capoluogo". L’accordo con il Ministero dell’Istruzione è stato sottoscritto il 7 ottobre scorso, mentre lo stesso in febbraio ha individuato il vincitore del concorso di progettazione: la società di ingegneria e architettura "Binini partners" di Reggio, che in marzo ha consegnato il progetto di fattibilità. La delibera di Giunta è stata approvata il 30 marzo per rimanere nei tempi (milestones) richiesti dal Ministero, con la richiesta di ridefinire la superficie coperta dalla nuova scuola per non consumare nuovo suolo, e risolvere alcune interferenze con manufatti esistenti come il collettore fognario e la cabina di trasformazione Enel. Una volta redatte le integrazioni, il progetto definitivo sarà messo ai voti. Dal momento dell’apertura del cantiere, serviranno circa 3 anni per completare il nuovo complesso scolastico. Il sindaco Alberto Olmi e la sua giunta hanno anche approvato la fornitura e l’allestimento in via Togliatti a Montecavolo, nell’area adiacente alla scuola primaria Mameli, dei moduli prefabbricati (costo complessivo 2milioni di euro) in cui, già dall’inizio dell’anno scolastico 2023-’24, si trasferiranno gli alunni delle medie per consentire la demolizione della "Pascoli".