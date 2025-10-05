Approvato il progetto della rotonda di Ghiardo

Sicurezza stradale, approvato all’unanimità darl Consiglio comunale il progetto della rotatoria prevista nell’incrocio principale di Ghiardo, da tempo attesa dai cittadini. È stata inoltre discussa la mozione presentata dal gruppo "Centrodestra Bibbiano" (ad eccezione del consigliere Castagneti), relativa a interventi per la sicurezza stradale lungo la sp72 al Ghiardo, a seguito dell’ennesimo incidente mortale avvenuto a fine agosto, dove perse la vita il 65enne reggiano Eros Smeraldi. La proposta è stata ritirata dopo l’annuncio del voto contrario della maggioranza, che ha ricordato la competenza della Provincia sul tratto e gli interventi programmati, in parte già realizzati.

Il sindaco Stefano Marazzi ha espresso cordoglio per la vittima e ha ribadito l’impegno: "Da anni siamo costantemente impegnati insieme alla Provincia nella realizzazione di opere che aumentino la sicurezza del tratto di strada - ha spiegato - . Nei prossimi mesi, verrà affidato l’appalto per i lavori della nuova rotatoria e, inoltre, dovrebbe sbloccarsi il nulla osta del Prefetto inerente l’installazione di un sistema di rilevamento della velocità che garantirà il rispetto dei limiti previsti". Il consiglio ha anche approvato anche diversi provvedimenti di rilievo finanziario e programmatico: con i voti contrari della minoranza sono passati il Documento Unico di Programmazione 2026-28, l’11° variazione al Bilancio di Previsione 2025-’27 e il Bilancio consolidato 2024. Via libera, con astensione della minoranza, anche all’accordo tra i Comuni dell’Unione Val d’Enza per la nuova sede del Centro per l’Impiego a Montecchio.

Francesca Chilloni