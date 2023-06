Approvato il progetto esecutivo, la terza farmacia diventa realtà

La nuova farmacia, la terza a servizio del territorio montecchiese, sta per diventare realtà. Lo stabile che ospiterà il nuovo servizio verrà a breve realizzato in via Fratelli Cervi, nell’area vicina alla coop L’Olmo e al centro diurno Le Samare. Il sindaco Fausto Torelli aveva promesso che sarebbe stata realizzata entro il 2023 durante il passaggio in Consiglio comunale a fine marzo, ed ora è stato completato il secondo determinante step: la giunta nelle scorse ore ha infatti approvato il progetto esecutivo-definitivo ed il business plan da oltre 350mila euro, dopo che era stato anche ottenuto il via libera da parte del Comune di Reggio per l’estensione dell’accordo tra Comuni e Farmacie comunali riunite (Fcr), azienda speciale che il capoluogo controlla al 100%. Gli uffici finanziari e tecnici di Montecchio hanno fatto il resto. L’investimento prevede - da parte di Fcr - un’iniziale spesa di circa 35mila euro per i farmaci e 75 mila per arredi e attrezzature informatiche; circa 30mila per progettazione e 213mila euro per l’edificio (con relativi impianti), un prefabbricato simile a quello che si trova davanti all’ospedale Santa Maria. Torelli, a suo tempo, aveva sottolineato come l’apertura della 3^ farmacia rientrasse nell’ambito del potenziamento della medicina territoriale: "La presenza sul territorio di un’ulteriore farmacia consente, oltre all’erogazione dei farmaci, di fornire una serie di servizi di prossimità all’utenza sempre più importanti".

Francesca Chilloni