Approvato il progetto per la Casa di Comunità e della Salute

La Casa di Comunità e della salute è in arrivo anche nel comune di Villa Minozzo grazie ai finanziamenti del Pnrr. Villa Minozzo è uno degli ultimi comuni della montagna che ancora non dispone di una struttura sanitaria adeguata. Il 27 dicembre il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il progetto per la realizzazione della Casa di Comunità nel centro di Villa capoluogo, grazie alla disponibilità dell’Ausl di Reggio e della Regione, con un finanziamento del Pnrr per oltre un milione di euro.

La struttura, una volta realizzata, cambierà l’immagine di Villa. "Noi come Comune mettiamo a disposizione il terreno in corso Prampa, nel centro del paese - afferma il sindaco Elio Ivo Sassi (foto) –, a fianco alle scuole medie e di fronte alla sede della Croce Verde. Inoltre ci occuperemo dell’arredo esterno, ossia della piazza che dovrà diventare un luogo di aggregazione con tutti i servizi attorno: scuole, asilo nido che attualmente ospita 22 bambini, Croce Verde, auto-infermieristica e nove ambulatori con tutte le specialità al servizio del vasto territorio di Villa Minozzo di cui tre ambulatori per i medici di base. Servizi indispensabili già realizzati in altri comuni e che riteniamo sia arrivato il momento di realizzare anche da noi per la tutela della salute degli abitanti della nostra comunità che già soffrono i disagi delle lunghe distanze dal capoluogo".

Il comune di Villa Minozzo dispone di una casa protetta con un reparto specializzato di 10 posti letto per la cura di ospiti con disturbi legati all’età. "Con la realizzazione della Casa della salute al centro del capoluogo, la rete dei servizi attorno e l’attiva collaborazione del volontariato, Villa Minozzo si candida a essere il comune più cure dell’alto Appennino reggiano".

Settimo Baisi