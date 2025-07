Appuntamenti, a Cavola si svolge la ’festa del volo’

Ecco alcune idee per trascorrere la domenica al fresco in Appennino, tra feste dello sport, voli, mostre e benessere.

• A Toano, si svolge il "50° Campionato italiano della ruzzola individuale": dalle 8, sui campi di Vogno e di Cerrè Marabino, semifinali e finali delle categorie A, B e C, alle 13, al ristorante "La Collina", pranzo e premiazioni (info: 348 1334186); in centro, dalle 8 alle 19, mercato straordinario e negozi aperti.

• A Cavola (Toano), al campo volo, prosegue la "Festa del volo": in mattinata ritrovo e sfilata trattori e auto d’epoca, possibilità di voli turistici con esperti, nel pomeriggio grande sorpresa per i trattoristi, inoltre gonfiabili per bimbi e stand gastronomici (info: 348 2575185).

• All’eremo della Pietra di Bismantova (Castelnovo Monti), al centro "Laudato sì", alle 16, nell’ambito del ‘non-festival’ "L’uomo che cammina", visita guidata alla mostra "La botanica della Pietra", con opere di Giulio Zanet. Saranno presenti l’artista e i curatori, Francesca Baboni e Stefano Taddei (visitabile fino al 14 luglio, sabato e domenica, 10-18, e dal 15 al 27 luglio tutti i giorni, 10-18, info: 0522 610204).

• A Casina, al Parco Pineta, "Olifesta", giornata dedicata al benessere personale e collettivo, con seminari, trattamenti olistici, laboratori creativi, mercatino contadino, artigianato locale e cucina a chilometro zero.

• A Cortogno (Casina), al Mulino in pietra, alle 17, per la rassegna "I martedì letterari alla Casa Cantoniera" a cura di Giovanna Caroli, "Quando saremo a Reggio Emilia" di Ivanna Rossi (info: 0522 604711).

• Al Muraglione di Baiso, al campo sportivo, termina oggi la "Festa dello sport": alle 9,15 ritrovo, alle 9,30 camminata semplice, alle 11,30 rinfresco, alle 12 "Salute e prevenzione" con il dottor Ermanno Rondini, dalle 12:30 tortellata.

