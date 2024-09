Appuntamenti, Faber rivive a Febbio

Tributo a De Andrè, festa gastronomica in stile tirolese, street food: ecco alcune proposte per passare questo sabato in Appennino.

• A Febbio (Villa Minozzo), al campo sportivo, "Grande Concerto" con i "FaberNoster" (foto), band tributo a Fabrizio De Andrè: dalle 16,30 possibilità di gnocco fritto e panini, dalle 20 concerto.

• A Castelnovo Monti, al centro interparrocchiale "Don Bosco", anche domani, "September Tirol Fest": stasera, dalle 19, apertura stand gastronomici con specialità tirolesi e musica live con "FB Trio"; dalle 21, 4° "Campionato del mondo di lancio dello stinco"; e, a seguire, musica live con "Fuori Controllo Band" (info: 338 2718945).

• Sempre a Castelnovo, 6ª edizione della "Appenninica MTB Stage Race", gara internazionale di mountain bike tra strade e sentieri: oggi anello con partenza e arrivo a Castelnovo.

• Al Lago di Virola (Castelnovo), dalle 13,30 alle 19, "Gara di pesca a coppie con modalità ‘prendi e molla’".

• A Casina, "Street Food": oggi, dalle 12, cibi di strada e, alla sera, "Jungle Vip" con 2Seater, Richard Aguilar e Francesco Parente.

• A Vogno (Toano), anche domani, "Speed down", competizione con carrette.

• A Succiso (Ventasso), anche domani, "Festa del fungo": pranzo presso la Coop "Valle dei Cavalieri" e mercatino.

g.s.