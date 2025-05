Appuntamenti per tutte le età

Numerosi gli eventi oggi nella Bassa. Al lido Po di Luzzara torna "Indaco 432hz", festival dedicato al benessere con mercatino, abbigliamento ed accessori etnici, operatori olistici con trattamenti con contributo minimo a offerta libera.

A Brescello, al parco Guareschi, prosegue il festival Bif (foto) tra gastronomia, mostre, letture e artisti di strada come il trapezista Riccardo Rosato, la giocoleria di Marcel Elso e Maki, il trapezista Cangemi, la giocoleria di Maki, il talk "The Beatles everyday" di Federico Martelli e dj set.

A San Martino in Rio oggi prosegue la Fiera di Maggio.

Alla Sala 2000 di Campagnola, in via Magnani, oggi va in scena la prima edizione dell’Elisir Dance Cup, una gara di ballo amatoriale (tel. 347-5501634).

A Rolo, nell’area sportiva, prosegue stasera Birrolo tra gastronomia e musica dal vivo.