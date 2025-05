Appuntamento col Quartetto Siegfried al Palazzo delle Bonifiche

Ultimo appuntamento con la musica cameristica, oggi alle 18:30 al palazzo delle Bonifiche di Reggio (cordo Garibaldi 42), con il Quartetto Siegfried (foto), in un concerto dal titolo ‘Giovani visionari. Gli esordi compositivi di Webern, Mozart e Bossi’. Con Filippo Ghidoni al violino, Andrea Colardo al violino, Tessa Rippo alla viola e Luca Colardo al violoncello.

Finale di stagione 2025 per la rassegna ‘Note oltre i confini. Ascoltare’, che ha permesso di approfondire la conoscenza di una tipologia di musica classica affascinante, ricca di sfumature, attraverso giovani e valenti interpreti che si distinguono nei palcoscenici internazionali.

Prenotazioni via www.quartetandfriends.net oppure via mail a prenotazioni@quartetandfriends.net. Biglietti: intero, 10 euro; ridotto 5 (per soci FAI, abbonati Teatri o Gmi).

l.m.f.