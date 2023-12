Appuntamento con ’Abc del Natale’. La compagnia Teatro Telaio porta in scena l’Asino e il Bue

Oggi alle 11 e alle 16,30 al multisala Novecento di Cavriago è in programma un nuovo appuntamento per bambini e famiglie con "Abc del Natale", proposto dalla compagnia Teatro Telaio. Siamo in una stalla, una stalla famosa, e quei due animali sono proprio loro: l’Asino e il Bue, con tanto di coda e orecchie. Da più di duemila anni tengono aperte le porte della loro casa e scaldano esseri umani grandi e piccini raccontando storie, belle e antiche, partendo dalle cose più semplici, dall’Abc, per costruire un alfabeto del Natale. Uno spettacolo di teatro d’attore con musica dal vivo.