Appuntamento domani all’Asioli di Correggio

Una serata con il bel canto, nell’ormai tradizionale "Pavarotti d’oro", domani alle 20,45 al teatro Asioli di Correggio, promosso dalla Pro loco con il patrocinio del Comune e del Ministero della Cultura.

Un concerto vocale benefico con l’Ensemble Gocce d’Opera, il pianista e direttore artistico Paolo Andreoli, per un omaggio al grande tenore modenese strettamente legato a Correggio, soprattutto per l’amicizia fraterna che legava Big Luciano al correggese Franco "Panocia" Casarini. Diversi gli artisti in scena per esibirsi davanti al pubblico del teatro Asioli.

Il premio Pavarotti d’Oro quest’anno viene assegnato al soprano Fiorenza Cedolins, voce lirica che vanta trent’anni di carriera, che continua il 3 dicembre alla Carnegie Hall di New York. Dopo aver vinto il concorso internazionale di Pavarotti, nel 1995 a Philadelphia, la Cedolins è stata protagonista in teatri d’opera di tutto il mondo. Del 2008 è l’inaugurazione della stagione al Teatro alla Scala di Milano con il Don Carlo. Al teatro Bellini di Catania è stata protagonista della Norma. Al festival del Maggio Musicale Fiorentino ha inaugurato le celebrazioni verdiane nel 2001. Al festival dell’Arena di Verona ha debuttato nel 1999 con Tosca, tornandoci per altre quattordici stagioni. Una carriera internazionale, quella di Fiorenza Cedolins, con esibizioni al Metropolitan Opera House di New York nel 2011, poi alla Roh Covent Garden di Londra, all’Opera Bastille di Parigi, a Vienna, al teatro Real di Madrid… Ospite della serata il sassofonista Gianni Vancini, modenese di Mirandola, una delle "stelle" italiane in questo settore grazie al suo stile inconfondibile, ibrido, tra il pop e il jazz moderno. In scena, ad arricchire la serata di gala del bel canto, sono attesi anche il soprano Jolanda Massimo, il mezzosoprano Chiara Mogini, oltre ai tenori Alfonso Zambuto e Ning Long.

Ci si attende il tutto esaurito anche in questa edizione, per una serata benefica che richiama sempre un folto pubblico di appassionati.

Il Premio Pavarotti d’oro è stato fortemente voluto da Franco Casarini per ricordare il grande tenore, organizzando una serata dedicata alla lirica e alla solidarietà. Dopo la scomparsa di Casarini, è la Pro loco a organizzare questo appuntamento.

Tra i premiati con il Pavarotti d’Oro, dal 2008 in poi, figurano nomi di artisti di grande popolarità come Leo Nucci, Josè Carrera, Andrea Bocelli, Andrea Griminelli, Mirella Freni, Zucchero Fornaciari, Luciano Ligabue, Elisa, Francesco Meli, Fabio Sartori e altri ancora.