Appuntamento in Cantoniera a Casina

In attesa di un weekend carico di eventi in Appennino, ecco cosa fare oggi. A Casina, alla Casa Cantoniera, riaperta da pochi giorni dopo la sua ristrutturazione, alle 21, per la rassegna "I Martedì alla Cantoniera", a cura di Giovanna Caroli, si terrà un incontro sul tema "Società, persone e lavoro al tempo dell’intelligenza artificiale", con Gianfranco Rinaldi, ingegnere programmatore, e Giuseppe Domenichini (foto), manager industriale. E a Castelnovo Monti, al campetto parrocchiale, prosegue, fino a venerdì’ il "Torneo di Basket 3 vs 3 - 3° Memorial Gianni Caprari", gironi di qualificazione.