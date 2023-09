Appuntamento al parco con rissa: baby gang messe in fuga da una guardia giurata

Correggio (Reggio Emilia), 11 settembre 2023 – Si sono ritrovati al parco urbano di Correggio per uno "scontro", pare un regolamento di conti dopo una banale lite tra alcuni ragazzi giovanissimi. Gli stessi che avrebbero poi combinato un incontro per "chiarire" le rispettive posizioni.

Hanno scelto un’area del parco urbano correggese per affrontarsi, pensavano lontano da occhi indiscreti. Protagonisti dell’episodio due bande di giovanissimi, pare correggesi e diversi ragazzi arrivati dalla vicina zona modenese, in particolare da Carpi.

Di quell’assembramento di giovani si sono invece accorti alcuni genitori: tra loro anche una guardia giurata fuori servizio, che era di passaggio con alcuni amici.

Sono stati loro a intervenire quando i due gruppi – una dozzina di ragazzi in tutto – hanno cominciato a colpirsi con calci a pugni. E’ accaduto nella tarda serata di venerdì. La guardia giurata aveva con sé un piccolo sistema sonoro di allarme, usato solitamente come deterrente in caso di aggressioni o tentativi di furto.

All’avvicinarsi dei testimoni, il gruppetto impegnato nella rissa è scappato via: qualcuno a piedi, altri su ciclomotori che erano stati lasciati ad alcune decine di metri di distanza, verso la strada. Non sarebbe un episodio isolato.

Nei giorni scorsi, infatti, era stata segnalata una simile situazione in via Carletti, sempre a Correggio, dove già alcuni mesi fa si erano affrontati alcuni giovani, per la vicenda del furto di un giaccone. Non si esclude che possa trattarsi degli stessi giovani, protagonisti di entrambi gli episodi.