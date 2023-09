Apre Ascanio Celestini e chiude Umberto Orsini Il Boiardo di Scandiano è pronto per la stagione teatrale 2023-24: 11 spettacoli con inizio alle 21, con artisti come Ascanio Celestini, Marco Paolini, Frida Bollani Magoni, Paolo Nori, Antonio Rezza, Maria Paiato e Umberto Orsini. Un cartellone ricco di talento per soddisfare le aspettative del pubblico.