Apre il bando per giovani artisti

Riparte ’Photograph-Er!’. Apre il bando per partecipare al progetto formativo di Fotografia Europea - supportato dal servizio Officina Educativa del Comune di Reggio e Giovani Artisti Emilia Romagna – rivolto a persone da 18 a 35 anni (residenti o domiciliati in Emilia-Romagna). Un percorso gratuito che permette a giovani artisti di misurarsi con fotografi affermati e professionisti del mondo dell’arte e, attraverso workshop, lezioni frontali e tavoli di confronto. Il periodo formativo consiste in 12 incontri, online e in presenza, a partire dal 25 marzo fino all’11 giugno.

Le iscrizioni per partecipare al bando sono aperte fino alle 12 del 6 marzo. Le candidature devono essere inviate a [email protected]