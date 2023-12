Apre il Cau al San Sebastiano. Sarà attivo tutti i giorni fino alle 20

È stata ð 0522.290001), riferimento per le cure non urgenti dell’intera provincia reggiana. Le persone ipovedenti e sordo-cieche potranno presentarsi direttamente alla sede. I Cau intendono rappresentare un’efficace alternativa al pronto Soccorso ospedaliero che, invece, deve essere dedicato ai casi di emergenza grave. I cittadini che si rivolgono ai Cau sono visitati e ricevono prestazioni urgenti necessarie a risolvere, in tutto o in parte, il loro problema. I Cau sono strutture territoriali che operano in integrazione con i medici e pediatri di famiglia, i quali devono rimanere il riferimento prioritario per ogni cittadino. Sono pensati per dare risposta solo in caso di problemi di salute urgenti, ma non gravi. In ogni sede sono presenti almeno un medico e un infermiere adeguatamente formati e l’organico viene incrementato a seconda delle necessità.

Si punta a limitare il carico di lavoro ai pronto soccorso ospedalieri, dove il personale è impegnato per circa il 70% nell’assistenza ai casi di gravità minore (codici bianchi e verdi), con inevitabile dilatazione dei tempi di attesa. Compatibilmente con le risorse mediche a disposizione e in via sperimentale, l’Azienda sanitaria locale valuterà in futuro l’estensione dell’attività del Cau di Correggio alle 24 ore. Nei prossimi mesi è prevista l’attivazione di altri Cau in ogni distretto sanitario del territorio provinciale. Intanto, sempre a Correggio resta attuale la richiesta dei cittadini di riattivare il servizio di automedica in loco, all’ospedale San Sebastiano: migliaia di firme sono state raccolte e presentate a supporto di questa proposta popolare.

Antonio Lecci