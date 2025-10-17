Apre il nuovo parco pubblico ’Aldo Guidetti’

Ad Arceto sarà inaugurato domani alle 10.30 nell’area dell’ex latteria di via per Reggio, il nuovo parco pubblico ‘Dott. Aldo Guidetti’, intitolato al medico di base che ha curato con dedizione almeno tre generazioni di cittadini arcetani, diventando una figura amatissima della comunità. Il nuovo parco, frutto di una compensazione edilizia, è il primo spazio verde della frazione concepito per riflettere i cambiamenti climatici in corso e promuovere una cultura della sostenibilità ambientale. Il progetto è stato elaborato dallo studio ‘Sulla via della Pace’ con l’agronomo Alessandro Bertani e gli architetti Mauro Pifferi, Gian Lorenzo Ingrami ed Enrico Turrini. La scelta delle essenze vegetali privilegia specie rustiche e resistenti, accanto ad altre più fragili, capaci di fornire importanti servizi ecosistemici. Sono state messe a dimora piante di faggio, cerro, ontano, betulla, sorbo, acero di monte, ginepro, farnia, pioppo, carpino nero, castagno, leccio, olivo, frassino, corbezzolo, oleandro. L’intervento ha restituito permeabilità a circa 3.000 mq di area cementificata grazie a un prato a basso consumo idrico e a una trincea drenante collegata alle canalizzazioni storiche contribuendo a ridurre il consumo di suolo e a migliorare la gestione delle acque meteoriche. Presente un’area attrezzata per l’attività sportiva all’aperto con strutture di calisthenics inclusive.

m. b.