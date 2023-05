Apre il nuovo parco urbano

Domani alle 18 viene inaugurato il nuovo parco urbano a Campagnola, in via Magnani.

La festa è preceduta, già dalle 15, da giochi al parco della Resistenza, con laboratori e animazioni per tutti, in collaborazione con le scuole e associazioni del territorio. Non mancherà il punto ristoro con vendita di gnocco fritto a partire dalle 16 a cura della Pro Loco.

"Un progetto urbano durato oltre sette anni – conferma il sindaco Alessandro Santachiara – che ha coinvolto il Comune e altri soggetti per valorizzare la storica Olma e creare spazi per attività culturali, ludiche e ricreative.