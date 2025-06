Apre la ’Casa del Quartetto’. Ai Chiostri si esibisce Kyan

Per la "Casa del Quartetto", domani sera alle 19 ai Chiostri di San Pietro è il Quartetto Kyan a esibirsi.

In programma Claude Debussy, Quartetto in sol minore op. 10 L 91 e di Béla Bartók, Quartetto n. 3 BB 93 SZ 85. Concerto finale della rassegna – realizzata con la direzione artistica di Francesco Filidei – è in programma venerdì 13 giugno, ai Chiostri di San Pietro, con i quattro Quartetti Alioth (nella foto), Iro, Kyan, Obliquo, diretti da Sara Caneva, che eseguiranno in prima assoluta "Soglie dell’ombra For four amplified string quartets" (2024-25) di Alessandro Perini, "Selva meccanica sopra Olf". Due Concerti a 8 (2025) di Alessandro Perotti, oltre a "Verklärte Nacht", op. 4 (trascrizione per orchestra d’archi) di Arnold Schönberg. I concerti dei quartetti giovani (Chiostro piccolo di San Pietro) avranno inizio alle 19, i concerti dei due quartetti docenti e il gran finale (Chiostro grande di San Pietro) alle 21.30.

Biglietti (ingresso 5 euro) in vendita alla biglietteria del Teatro Municipale Valli e online su www.iteatri.re.it I concerti si svolgono anche in caso di maltempo nel portico coperto dei Chiostri o alla Sala degli Specchi del Valli. Oppure alla Cavallerizza.

Inoltre, come da tradizione, la Casa del Quartetto si concluderà in provincia, sabato 28 giugno, alle 20, all’Antica Corte Ca’ Paoli, Pietranera di Canossa con il concerto del Quartetto Akela (Danimarca) in collaborazione con Le Dimore del Quartetto e Festival dei Borghi di Canossa (ingresso 10 euro, con aperitivo prima del concerto).

Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco