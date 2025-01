Apre la Casa della Comunità

Confermata per sabato 11 gennaio alle 11 l’inaugurazione della nuova Casa della Comunità di via della Conciliazione a Castelnovo Sotto. Attesi al simbolico taglio del nastro, oltre al sindaco Francesco Monica, anche il presidente della Regione, Michele de Pascale, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, il direttore del distretto sanitario di Reggio, Benedetta Ribaldi, il diretto del dipartimento Cure primarie, Marina Greci. Dopo anni di cantiere, finalmente la struttura può essere aperta ai cittadini. L’inaugurazione, inizialmente prevista per inizio autunno, è stata poi rinviata per intoppi tecnici. "Questo spazio – annunciano le autorità locali – rappresenta un passo avanti per migliorare la qualità della vita, rafforzando il legame tra territorio e servizi sanitari e sociali più vicini ai cittadini".