Sabato alle 11,30 alla rocca Estense di San Martino in Rio apre la mostra "Passi di libertà", dedicata al cammino delle donne italiane dal 1946 fino ai giorni nostri. Un cammino di oltre 75 anni, ricostruito grazie al lavoro del Coordinamento donne Spi-Cgil di Reggio, Modena e regionale con il Centro documentazione donna di Modena. Un cammino che mostra la strada percorsa e quella ancora da fare per la piena cittadinanza delle donne. Dalla conquista del voto nell’Italia liberata dal Fascismo, ai diritti civili e sociali enunciati nella Costituzione, alle lotte per l’applicazione degli stessi e per la valorizzazione delle differenze di genere.