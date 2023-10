Apre la palestra sotto il cielo. Pensata per chi non teme il freddo Inaugurazione di due nuove "Palestre sotto il cielo" a Rio Saliceto e Guastalla, dotate di attrezzature per l'attività fisica, per migliorare forza, tono muscolare e benessere cardiovascolare. Iniziativa sostenuta dall'Azienda Usl.