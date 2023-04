Apre l’acetaia ’Rupe di Canossa’ ai piedi del castello matildico

di Francesca Chilloni

Dopo due anni di lavoro per connettere i vari attori del mondo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio, finalmente domenica sarà inaugurata l’Acetaia "Rupe di Canossa", collocata proprio ai piedi del Castello matildico e composta da sei batterie di pregiatissimo oro nero. Il tutto sotto l’egida di Cittaslow, associazione nata come emanazione di Slowfood per promuove lo stile di vita lento del benessere.

La storia del buon vivere delle nostre terre avvolge l’evento di fascino, dato che l’elisir è già citato in un manoscritto del 1046 in cui si narra dell’Imperatore Enrico III che fece richiesta al marchese Bonifacio, padre di Matilde di Canossa, di ricevere uno speciale dono: "Poiché voleva di quell’aceto che gli era stato lodato e che si faceva nella rocca di Canossa".

Sarà una vetrina imperiale per il prodotto tipico Dop del nostro territorio. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla passione dei cittadini e al sostegno del Comune di Canossa, per promuovere "la cultura dell’Aceto balsamico tradizionale, valorizzando e tutelando le tradizioni locali".

Per allestire lo scrigno è stata promossa una inedita collaborazione - sancita davanti al sindaco Luca Bolondi il 18 marzo scorso - fra l’associazione di promozione sociale "Terre di Canossa" (i volontari che gestiscono il sito storico) con il Consorzio di tutela, la Confraternita dell’Aceto balsamico tradizionale Dop e la Fondazione Cavalli.

Le botti sono stata messe a disposizione proprio da famiglie appartenenti all’associazione, dal Consorzio e dalla Fondazione Cavalli, con l’Acetaia che ha anche ottenuto la certificazione dell’OcqPr (Organismo di controllo della qualità delle produzioni regolamentate).

L’inaugurazione si terrà dalle ore 10, ed è previsto un rinfresco con assaggi dell’aceto Dop abbinati a formaggi locali (prenotazioni cell. 3487306777). Il museo del castello ospiterà un convegno dal titolo "L’Aceto alla Corte di Matilde, ricostruzione storica della consegna del botticello d’argento". Interverranno lo storico Paolo Golinelli; il direttore di Cittaslow International Pier Giorgio Olivetti; Luciana Serri, presidente dell’ente parchi dell’Emilia Centrale, e Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione