Apre le bombole del gas I vicini costretti a fuggire

Una situazione "esplosiva" sta tenendo in apprensione decine di residenti di palazzine del quartiere Peep a Gualtieri. Accade in via Di Vittorio, dove vive anche un uomo di quasi 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, che da tempo si segnala per un comportamento a tratti violento e minaccioso. Tanto che più volte è stato al centro di querele, in particolare ad opera di suoi parenti.

Ma l’altra sera la situazione ha rischiato davvero di trasformarsi in dramma. L’uomo, infatti, dopo aver più volte costretto all’intervento carabinieri e soccorsi sanitari (ma alla fine apparendo tranquillo) è rientrato all’abitazione, dove avrebbe aperto delle bombole di gas in cantina. Dalle finestre aperte ai piani superiori i residenti hanno avvertito odore di gas. Verso le 23 arrivano i vigili del fuoco per riportare sicurezza.

"Quando abbiamo telefonato al 115 – dicono gli abitanti – ci è stato detto di non accendere luci e di uscire tutti in fretta. Sarebbe bastato accendere una luce per far esplodere la palazzina".

I residenti speravano, in piena notte, che l’uomo fosse trattenuto dai carabinieri, ipotizzando il reato di tentata strage: "Ma ci è stato detto che in quelle condizioni non era ritenuto necessario applicare provvedimenti cautelari urgenti". E pure il medico dell’Igiene mentale non ha ravvisato le condizioni per un Tso, il Trattamento sanitario obbligatorio. Ieri pomeriggio, in municipio, i residenti hanno incontrato il sindaco Renzo Bergamini per fare il punto della situazione, ottenendo la piena solidarietà del primo cittadino.

"Ci sentiamo in pericolo – dicono in coro i residenti – perché poche ore fa abbiamo rischiato di saltare in aria. Ora quell’uomo è libero, è tornato a casa. Chi ci assicura che non riproverà a fare esplodere ancora il palazzo?". E chiedono provvedimenti urgenti che possano far cessare questo stato di disagio. "La casa dovrebbe essere un luogo sicuro, invece nel nostro caso non lo è affatto. Ieri, in piena notte, alcuni di noi, per sicurezza, si sono trasferiti in albergo per non rischiare di restare coinvolti in una possibile esplosione". E concludono: "Abbiamo paura che quell’uomo possa attuare qualche altro insano gesto, col rischio di metterci tutti in pericolo".

