Apre l’infermeria di ’famiglia e comunità’

"Arrivata a Baiso l’infermeria di famiglia e comunità (IfeC) richiesta a suo tempo dall’Amministrazione comunale quale supporto necessario per i tre medici di base, considerata la vastità di un territorio montano, per di più distante dalle strutture sanitarie. L’infermiere di famiglia è un professionista sanitario con una formazione specifica (master universitario), che ha innanzitutto il compito, nel contesto della comunità in cui opera, di promuovere salute, soprattutto attraverso l’educazione e la prevenzione, nonché la presa in carico dei singoli. Si rivolge pertanto a tutta la popolazione, con particolare riguardo alle fasce più fragili su cui vengono attivati progetti personalizzati.

Il compito dell’infermiere di famiglia e comunità "è quello di intercettare i bisogni di salute della popolazione, senza attendere che tali bisogni diventino delle criticità conclamate", si legge in una nota dell’Ausl. Tra gli obiettivi principali, assicurare l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità, attivando anche tutti i servizi sanitari e sociali necessari, promuovere prevenzione e corretti stili di vita, anche con attività di informazione/comunicazione, facilitare i percorsi di cura e presa in carico utilizzando strumenti innovativi come la telemedicina o la tele-assistenza.

La sede operativa è il centro medico polifunzionale di Baiso "Carlo Bocedi" dove già operano regolarmente i medici di medicina generale, garantita la copertura dell’attuale ambulatorio infermieristico cui già oggi la popolazione può accedere su appuntamento.

L’attuale vice sindaco Fabio Spezzani: "Siamo soddisfatti dell’attivazione del servizio infermieristico sul territorio: va ad integrare il servizio sanitario dei tre medici di base".

Settimo Baisi