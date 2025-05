Apre lo sportello del difensore civico: "A tutela dei cittadini sui disservizi"

Taglio del nastro a Palazzo Allende per il primo sportello territoriale del difensore civico regionale. Il nuovo servizio di prossimità offrirà ascolto e tutela a cittadine e cittadini in caso di disservizi, ritardi, difficoltà nell’accesso agli atti o mancate risposte della pubblica amministrazione. Frutto di una convenzione tra Assemblea legislativa della Regione ed ente provinciale, il presidio sarà gratuito e accessibile e a partire dal 1° Luglio offrirà alle persone ascolto, orientamento e supporto in caso di problemi con l’ente pubblico o con i gestori di servizi di pubblica utilità.

"La Provincia di Reggio è capofila rispetto a questa esperienza in Emilia-Romagna, che quindi accogliamo con orgoglio – apre il presidente Giorgio Zanni – La Provincia è diventata casa dei Comuni, dei sindaci, oggi torna a essere casa dei cittadini, specie di coloro che hanno perplessità, bisogno di consulenza e che qui troveranno le risposte e soluzioni concrete. Le porte della Provincia si tornano ad aprire grazie a questo rafforzamento del legame tra istituzioni e comunità locali. Un percorso di richiesta di una riforma nazionale, oltre che regionale, che favorisca il ritorno a un’impostazione della Provincia con le spalle larghe".

Lo sportello sarà anche garanzia di legalità ed equità, istituzione autonoma e imparziale, con un occhio di riguardo ai più fragili e meno digitalizzati, dicono gli enti. "Quella di oggi è la prima tappa di un iter nella collaborazione istituzionale, per avvicinare la Regione ai cittadini – spiega Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa regionale – Ci accorgiamo nei dati relativi all’astensione quanto questo ente possa sembrare lontano dai cittadini. Da qui la volontà, dopo un accesso ben accolto e apprezzato nel capoluogo che ne attesta trasparenza e utilità, di decentrarlo a Reggio".

L’avvocato Guido Giusti ricopre il ruolo di difensore civico: "Nella nostra Regione ho trovato larghissima disponibilità da parte di tutti", ha detto soddisfatto. Il punto di ascolto sarà attivo il primo martedì del mese, su appuntamento, nell’ufficio al piano terra di Palazzo Allende. Per prenotarsi si può scrivere a difensorecivico@regione.emilia-romagna.it oppure inviare una Pec a difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it. Info: 051 5276382, attivo lunedì e mercoledì, ore 9.30-12.30; martedì e giovedì, 14-16. "Non solo organo di garanzia, ma un punto di ascolto e mediazione per contribuire a risolvere molte situazioni prima che diventino conflitti", chiosa Giusti.