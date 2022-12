Apre Mc Donald’s, 50 posti di lavoro

Apre oggi il nuovo ristorante della catena Mc Donald’s a Correggio, in viale Vecchia Ferrovia, alle porte del centro storico, in un’area destinata in futuro ad accogliere anche il supermercato Conad, una farmacia, uffici e altri servizi commerciali. Oggi è prevista l’apertura ufficiale, pur se l’inaugurazione con taglio del nastro e relativi festeggiamenti con animazioni sono fissati per sabato 21 gennaio.

I lavori di realizzazione del nuovo ristorante fast food si sono completati a tempo di record, pur se con alcuni giorni di ritardo rispetto all’apertura, che inizialmente era stata fissata appena prima di Natale. Una nuova attività a Correggio che avrà un importante impatto pure sull’occupazione, prevedendo almeno una cinquantina di posti di lavoro, soprattutto per giovani.

"Con questa struttura viene data una possibilità di lavoro a tanti ragazzi. Al momento – spiega al Carlino la direttrice del Mc Donald’s di Correggio, Astrid Garcia, di 35 anni – abbiamo in organico una trentina di persone, ma contiamo di aggiungere nel prossimo futuro altri venti operatori a questa struttura. Siamo pronti per questa apertura, sperando di raccogliere il favore dei cittadini correggesi e delle zone limitrofe".

Il servizio, oltre agli spazi interni e coperti, propone pure l’area del Mc Drive e del Mc Cafè, fino alla consegna a domicilio delle ordinazioni. Il ristorante correggese conta poco più di duecento posti a sedere, compreso lo spazio all’aperto, oltre a giochi in sala e giochi esterni per i bambini.

Antonio Lecci