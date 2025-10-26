Apre ‘Spazio Matilde’: "La rinascita di un simbolo"

Domani rinasce un simbolo della storia di Ciano, un edificio che da oltre un secolo sorge nella piazza oggi intitolata alla Gran Contessa, centro nevralgico della vita del paese. Alle ore 10, infatti, sarà inaugurato "Spazio Matilde", il nuovo centro civico sorto nel cuore del paese a seguito di un importante intervento di recupero architettonico. "Spazio Matilde è frutto di un investimento, del valore di 840mila euro, in cui fin da subito abbiamo creduto – spiega il sindaco Luca Bolondi – volto a trasformare questo edificio presente nei cuori di tanti cittadini che qui, in questo luogo, hanno svolto le scuole elementari, e che dopo anni torna a vivere, passo dopo passo, trasformando la nostalgia in energia condivisa. È la rinascita di un simbolo!".

Il primo cittadino ricorda anche la lunga storia del fabbricato: "Negli anni Trenta ospitava la Colonia Solare Zarotti, quando le madri partivano per lavorare come mondine. Poi è stata sede della Scuola Antiribelli durante la guerra, della scuola elementare e persino del Municipio di Ciano. Oggi torna a risplendere come luogo per la cittadinanza, ricco di contenuti e valori sociali". Il recupero dell’immobile, sottolinea Bolondi, è stato anche "un’operazione sociale e identitaria: recuperare questa struttura significa preservare la memoria e restituirla alla comunità in forma viva e funzionale". L’opera è stata sostenuta con un contributo regionale di 700mila euro (il Comune ha vinto il Bando di Rigenerazione Urbana 2021-2022.) e un cofinanziamento comunale di 140mila euro.

L’edificio, già sede della Croce Rossa, è stato completamente riqualificato e restituito alla comunità come polo ricettivo e associativo. Ospiterà l’ampliamento della Biblioteca comunale, l’ambulatorio del medico di base dottor Emanuele Pilato e gli spazi destinati all’Associazione Nazionale Carabinieri e alla Cri di Canossa e San Polo. L’area esterna, arricchita da un pergolato e da un giardino, sarà utilizzata per iniziative culturali e di promozione del territorio. Alla cerimonia interverranno, insieme al sindaco, l’assessore comunale alla Cultura Paolo Mega, il rappresentante della Regione Giammaria Manghi e il presidente della Provincia Giorgio Zanni. Durante l’evento verranno inaugurati anche i nuovi mezzi della Croce Rossa: un’ambulanza di soccorso, un pulmino per il trasporto disabili e un mezzo destinato all’Unità Cinofila. Il progetto, curato dal Comune con la responsabilità dell’architetta Francesca Pisi (Rup), è stato elaborato e diretto dall’architetto Marco Denti, con il progetto strutturale dell’ingegnera Tania Ferrarini. Con Spazio Matilde, Canossa restituisce ai cittadini un luogo simbolico della propria storia, trasformato in uno spazio aperto e proiettato verso il futuro.

Francesca Chilloni