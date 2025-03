Apre uno sportello antirazzista: "Denunciate ogni discriminazione"

Oggi si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. E da oggi è attivo in via Marzabotto 3, nella sede del centro internazionale Mondinsieme, un luogo che ha il preciso obiettivo di prevenire e combattere le discriminazioni, non solo quelle razziali. Lo sportello antirazziale sarà un luogo di ascolto tutelato per le persone vittime o testimoni di discriminazioni basate su nazionalità, origine, genere, provenienza, religione e appartenenza culturale. Il nuovo spazio è stato promosso dal Comune di Reggio insieme alla Fondazione Mondinsieme e rappresenterà un punto di riferimento per raccogliere segnalazioni, ricevere consulenza legale e supporto psicologico. Lo sportello è una delle azioni del progetto europeo Cities – che lo ha finanziato – di cui l’amministrazione comunale è capofila e Fondazione Mondinsieme partner. Insieme allo sportello verrà costituito un osservatorio per raccogliere tutte le segnalazioni. La gestione dello sportello è stata affidata alla cooperativa sociale Dimora d’Abramo. "Le istituzioni hanno un ruolo fondamentale per prevenire e contrastare razzismo e xenofobia nelle nostre città. È a partire dai contesti educativi, di lavoro e quotidiani che si può lavorare per valorizzare le differenze linguistiche, culturali e spirituali, facendone un elemento di ricchezza e non divisivo – ha detto l’assessora comunale a politiche educative e intercultura Marwa Mahmoud – Dotarsi di uno sportello permette anche di indirizzare le politiche locali". "Contrastare i razzismi, e più in generale ogni discriminazione, non è soltanto lottare contro l’odio, ma è un percorso per insegnarci a conoscere, sentire prossima e amare la diversità e la pluralità umana", ha aggiunto Gianluca Grassi, presidente di Mondinsieme. Con lo sportello, il progetto Cities ha permesso di organizzare percorsi formativi sul tema e creare un gruppo per l’elaborazione di un ‘piano di uguaglianza’. Lo sportello antirazzismo riceve su appuntamento tutti i lunedì dalle 9 alle 13 e i giovedì dalle 15,30 alle 19,30. È possibile anche contattare lo sportello e concordare appuntamenti in giorni e orari diversi, scrivendo a sportello.antirazzista@comune.re.it o al numero di telefono e whatsapp:

3513260144.

Stella Bonfrisco