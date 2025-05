"Apriremo uno sportello per le vittime di reato"

"Con la Regione penso che arriveremo ad attivare, come fatto a Modena, uno sportello di sostegno psicologico per le vittime di tutti i reati, che potranno anche essere indirizzate nei percorsi più corretti". Lo dice Marco Massari, sindaco di Reggio, replicando in Consiglio comunale ad una mozione sulla sicurezza urbana presentata da Fratelli d’Italia. Gettando la palla nel campo del Governo Meloni, il primo cittadino spiega: "Al ministro Piantedosi ho chiesto diverse cose: l’esercito in stazione, l’aumento dei posti per i minori accompagnati nel sistema di accoglienza integrato Sai, che ad oggi sono 26, ed hanno una efficienza quasi del 100% e infine ho chiesto la possibilità di sforare il tetto della pianta organica della polizia locale e un aumento delle forze dell’ordine. Ma l’unica risposta arrivata è stata quella dell’esercito...".

Quindi, prosegue Massari, "noi lavoriamo con le risorse che abbiamo, e abbiamo già fatto delle cose concrete". Ad esempio, continua il primo cittadino, "la settimana scorsa abbiamo varato un sostegno per chi ha subito gli atti vandalici sulle proprie auto. E nel 2025 cercheremo di assumere 9 agenti e 2 funzionari di polizia locale a cui si aggiungranno, se andrà in porto il progetto degli street tutor, altri due agenti a tempo determinato che saranno distaccati in zona stazione". Inoltre, dice il sindaco, potrebbe essere potenziato il sistema di videosorveglianza cittadino (che già conta 700 telecamere) andando a coprire anche alcune aree nella zona dell’ospedale, teatro di recente di alcuni furti e atti vandalici.

Il tema sarà affrontato nel prossimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. "Penso però – conclude Massari replicando ai meloniani – che le richieste sulla sicurezza urbana debbano essere indirizzate soprattutto a chi ha le leve del comando a livello nazionale. La competenza dell’ordine pubblico non compete a me, ma sono in capo allo Stato e al Ministero dell’Interno che deve garantire alle città le forze necessarie per fronteggiare questi problemi. Il questore ha detto che non c’è personale per un presidio di polizia h24 all’ospedale. Voi siete al Governo, avete un ministro dell’Interno che può stanziare risorse"