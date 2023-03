"Aprite piazza Mazzini almeno per la sosta breve"

La richiesta di aiuto non solo di alcuni commercianti ambulanti del mercato, ma anche operatori titolari di negozi in sede fissa, riporta d’attualità la situazione del centro storico di Guastalla, con le difficoltà di mantenere aperti esercizi commerciali, con un numero sempre maggiore di vetrine vuote, tra cartelli "vendesi" o "affittasi". A poco sembrano servire gli eventi artistici che cercano di "riempire" questi spazi con mostre temporanee o altri eventi. Mentre si attendono gli esiti del bando per occupare gli spazi vuoti del mercato ambulante, per il centro storico guastallese si chiedono iniziative urgenti che possano riportare gente nel cuore della cittadina.

Tra le proposte rispunta anche l’idea di riaprire a senso unico il traffico in via Gonzaga, da nord fino a piazza Mazzini, da destinare nuovamente a parcheggio, per la sosta breve. "Chiacchierando con diversi negozianti – interviene l’avvocato Pierlino Benatti, in passato impegnato nella politica amministrativa locale – ho avuto conferma come l’amministrazione comunale sia insensibile alla riapertura parziale di via Gonzaga e ad altre soluzioni suggerite dai commercianti. Il disagio dei commercianti è evidente".

A Guastalla ci sono eventi che portano persone in centro, ma sono poche e insufficienti e garantire vitalità al cuore della cittadina. Gli eventi estivi serali concentrano spesso l’attenzione in aree molto limitate. Mentre la pedonalizzazione di piazza Mazzini, anche nei lunghi periodi in cui l’area non è usata per gli spettacoli, non sembra aiutare il commercio locale.

Antonio Lecci