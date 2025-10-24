Apro Onlus sostiene la Biobanca. Donate attrezzature all’avanguardia

Apro Onlus sostiene la Biobanca di ricerca dell’Ausl Ircss di Reggio donando attrezzature di ultima generazione. L’associazione ha recentemente donato importanti strumenti tecnologici a supporto della Biobanca di ricerca, rafforzandone la capacità operativa e la sicurezza nella gestione dei campioni biologici. Le biobanche sono infatti unità finalizzate alla raccolta e alla conservazione di materiale biologico umano e costituiscono un servizio fondamentale per i ricercatori. Per assicurare la qualità del materiale conservato, sono indispensabili tecnologie del freddo all’avanguardia e sofisticati meccanismi di controllo.

Attualmente nella Biobanca sono presenti campioni congelati a fresco provenienti da circa 1.300 pazienti. I tessuti più rappresentati sono linfonodi, mammelle, polmoni, tumori cutanei, tiroide, mentre i prelievi ematici e derivati congelati sono stati ottenuti da pazienti affetti da tumori del sangue e della cute e da patologie degenerative neurologiche. Grazie al recente contributo di Apro, la Biobanca potrà ora contare su nuovi dispositivi di conservazione e strumenti di controllo della temperatura:

una cappa modello Aura Mini,

un criologger per il monitoraggio continuo e da remoto,

un contenitore criogenico da trasporto e tubi salvaspazio per il congelamento di campioni liquidi a -80°C.

"Nel corso di questi 40 anni di attività, Apro ha sostenuto la sanità reggiana all’insegna del motto dei soci fondatori dell’associazione, ovvero garantire a tutti i cittadini l’eccellenza della cura – ha detto Giovanni Fornaciari, presidente di Apro Ets – Crediamo fortemente nell’importanza della ricerca, e lavoriamo ogni girono per trovare nuove risposte a nuove sfide, e prenderci cura della nostra preziosa comunità anche attraverso una prospettiva di costante e rinnovata speranza". A ringraziarlo il direttore generale dell’Ausl, Davide Fornaciari: "Anche a nome dei professionisti desidero ringraziare Apro per questo decisivo contributo a favore della Biobanca, tassello importante nello sviluppo dell’attività di ricerca. L’associazione premia con fiducia il nostro impegno, spronandoci a fare sempre di più e meglio".