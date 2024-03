Aprono tre attività,. Bellei: "Territorio vivo grazie ai commercianti"

Commercio di vicinato: il saldo aperture/chiusure è + 25 dal 2020, anno della pandemia. Questa una settimana sono in arrivo altre tre inaugurazioni a Sant’Ilario: un bar e una gelateria in piazza della Repubblica e un fiorista su via Roma. Anche a Calerno la tendenza è positiva: di recente nuovi locali (gastronomia, bar e altre attività) hanno scelto la frazione per aprire i battenti. L’assessore Massimo Bellei ritiene che si tratti del "risultato della tenacia dei nostri negozianti ed esercenti e del grande lavoro compiuto in questi anni nel settore dall’amministrazione, sia pur con risorse limitate". Il Comune ha fatto la sua, nell’epoca Covid e in seguito, con "riduzioni sulla Tassa Rifiuti e occupazione suolo pubblico, iniziative per dare visibilità a bar e ristoranti nel periodo in cui erano costretti a chiudere e riaprire senza certezze. Questo lavoro è proseguito: decine di eventi tutto l’anno caratterizzano oggi il nostro come un territorio vivo, da scegliere per una serata fuori casa, per fare shopping o aprire l’attività". Bellei infine ringrazia l’associazione di commercianti "Meglio Sant’Ilario" ("estremamente disponibile, che porta nuove idee; una risorsa concreta e molto propositiva") e quelle di volontariato.

f. c.