"Aracri in 41 bis? È pimpante"

"Sono andata a Milano ad Opera e ho avuto modo di vedere Nicolino Grande Aracri: l’ho visto in forma, pimpante. Ha fatto anche una battuta al direttore del carcere. Ha di fronte un collega di dignitoso livello, un criminale delle Nuove Brigate rosse". Lo racconta all’assemblea di Modena una scandalizzata Stefania Ascari, deputata M5s, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia: "Anche dal punto di vista interno, per ciò che attiene alla detenzione, non si può parlare di declino ma di continua rinascita, di continui messaggi che arrivano dall’interno del carcere. Ci sono 12 regimi speciali di 41 bis in Italia: il carcere di massima sicurezza che di duro non ha nulla, in cui ci dovrebbe essere una separazione delle persone, nessuna possibilità di comunicazione dei detenuti e invece fanno public relations tutti i giorni. Le camere di pernottamento sono le une davanti alle altre, si scambiano i complimenti… A Parma poi non ne parliamo: ci sono celle che derivano da quando era un braccio con detenute madri: c’è un unico salone in cui tutti si possono parlare allegramente, come ad Opera". Ascari aggiunge: "È un problema serissimo. È stato letteralmente smantellato il 41Bis, il 4 bis, l’abuso d’ufficio, il traffico di influenze illecite, i reati tributari, la collaborazione con la Giustizia…".