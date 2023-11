Aragona attacca Sidoli: "Lascerà al centrodestra un esagono in fin di vita"

"La speranza è che l’assessore Sidoli spenda meglio i suoi ultimi sei mesi di mandato invece che pontificare su quella che sarà una pessima eredità, a cui dovrà mettere mano la nuova giunta di centrodestra". Chiaro, forte e spietato. Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Aragona, interviene a gamba tesa sulle parole rilasciate al Carlino da Mariafrancesca Sidoli: l’assessora a commercio e valorizzazione del centro storico aveva annunciato come ritornello per i prossimi mesi "importanti investimenti di risorse comunali, cambi nella regolamentazione e un piccolo ‘Pnrr regionale’ da 18 milioni", al fine di rivitalizzare l’esagono.

La strategia dell’amministrazione si basa su uno studio scientifico, verso il quale Aragona usa una certa ironia: "Evidentemente c’è voluta l’analisi del Politecnico di Milano per far comprendere all’assessore Sidoli le esigenze del centro storico. La cosa non ci sorprende, visto che la giunta, in centro, non la vede mai nessuno. In relazione poi a quanto riportato sulle mutate esigenze del centro, pur riconoscendo le criticità derivanti dai cambiamenti sociali e di costume, non possiamo dimenticare quanto le scelte dell’amministrazione abbiano inciso negativamente come un macigno nel peggioramento della situazione. In questo, l’intervista della Sidoli è di fatto un’amissione di colpa".

Il riferimento è alla nuova Ztl in centro storico, che l’assessora ha spiegato come un investimento da accompagnare con azioni specifiche: "Proprio ciò che non è stato fatto – incalza Aragona – basti pensare all’annoso tema dei parcheggi solo per fare un esempio". Anche sui nuovi finanziamenti il coordinatore di Fd’I è scettico: "Il ‘Pnrr regionale sui centri storici’ ad oggi è solo una trovata elettorale puramente strumentale, con fondi che hanno destinazioni generiche e caratteristiche ad oggi totalmente sconosciute".

"Ciò che invece è realtà – prosegue Aragona – sono il disastro del mercato coperto, la delinquenza pervasiva all’interna di tutto l’esagono, le multe per una sedia fuori dal perimetro della distesa, la mancanza di un piano strategico di incentivazione fiscale e di promozione territoriale, la barzelletta dei pilomat che continuano a pesare sulle tasche dei cittadini".

Infine l’augurio e la previsione, senza mezzi termini, di una "nuova giunta di centrodestra" che dovrà rivitalizzare il centro di Reggio Emilia: a otto mesi dall’elezione della nuova amministrazione comunale il guanto di sfida può dirsi lanciato.

Tommaso Vezzani