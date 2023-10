"Aragona critichi pure. Intanto in consiglio lui non si è mai visto"

Rotto il silenzio, continuano le schermaglie all’interno del gruppo di minoranza di centrodestra del comune di Vetto. Ad aprire il varco è stata la consigliera Debora Tondell (foto) i che, dimessa dal centrodestra, ha costituito un gruppo autonomo Fiamma Tricolore. La Tondelli, mentre apprezza le parole di ringraziamento del capogruppo Alberto Bizzocchi, non accetta le critiche infondate del collega Alessandro Aragona. "Consiglio al signor Aragona di fare riferimento al ‘Socratismo Cristiano’ di Sant’Agostino – attacca la Tondelli – forse riuscirebbe a trovare la verità nella sua interiorità. Tengo solo a precisare che ciò che conta per i cittadini non sono le parole, ma i fatti. La politica posta in essere dal partito a cui appartenevo nel comune di Vetto fino a pochi giorni fa, a mio parere era in disaccordo e non coerente con la realtà del territorio". "Auguro ad Aragona un proficuo futuro politico – conclude – con l’auspicio che possa dedicare un poco di tempo ai cittadini di Vetto, visto che ad oggi è stato presente in consiglio comunale solo 12 volte su un totale di 30 convocazioni".

s.b.