Aragona e Bassi all’attacco: "Spettacolo indecente"

"Altro che colpa dei proprietari, il centro è terra di nessuno". Sono le parole di Alessandro Aragona, presidente provinciale FdI, dopo che l’altra sera in piazza Fontanesi una banda di ragazzi ha seminato il panico. "Mai come oggi le parole del sindaco Vecchi appaiono totalmente fuori luogo e scollegate dalla realtà. Lo spettacolo indecente di piazza Fontanesi, dove un numero imprecisato di extracomunitari non ha trovato di meglio da fare che metterla a soqquadro con tanto di calci alle panchine e bottiglie di vetro distrutte, ci conferma purtroppo che oggi il problema sicurezza è una delle prime cause della mancanza di nuovi investimenti privati all’interno dell’esagono. Invece che pontificare su improbabili piani di sviluppo e appellarsi a qualche impalpabile e tardiva correzione di bilancio, la Giunta torni ad ascoltare, se mai è stato fatto, cittadini ed esercenti che da anni, inascoltati, raccontano di una situazione ormai definitivamente fuori controllo. Di questo passo, per molti la scelta di andarsene sarà inevitabile. E la colpa sarà unicamente dell’amministrazione".

"La giunta comunale in tema di sicurezza deve adottare immediatamente precisi e drastici provvedimenti – così Claudio Bassi, consigliere comunale di Forza Italia –. Purtroppo il nostro stupendo centro storico continua a essere invaso da delinquenti nell’assoluta indifferenza della giunta. Si chiede un immediato provvedimento per far albergare, durante le serate di venerdì e sabato, almeno due pattuglie della nostra valente polizia per un pronto intervento. Serve assolutamente sradicare questo insorgere di bande che pongono serio pericolo ai molti locali, nonché agli indifesi cittadini. Si intervenga prima che sia troppo tardi".