Aragona (FdI): "Fate chiarezza sulle tempistiche del bando hub urbani"

"La giunta regionale faccia chiarezza sulle tempistiche dell’uscita del bando regionale sugli hub urbani e di prossimità e l’ammontare delle risorse stanziate, con particolare riferimento alla provincia di Reggio Emilia". A chiederlo, in un’interpellanza è Alessandro Aragona (FdI) che ricorda come nei mesi scorsi l’assessora al Commercio dell’Emilia Romagna Roberta Frisoni aveva dichiarato che gli hub che avevano ottenuto il riconoscimento regionale avrebbero potuto concorrere all’assegnazione dei 14 milioni di euro da mettere disposizione attraverso un bando che sarebbe dovuto uscire entro la fine dell’anno.

La stessa assessora all’Economia Urbana di Reggio Emilia Stefania Bondavalli, a margine della costituzione dell’hub urbano di Reggio, avvenuta qualche mese fa, aveva rappresentato la grande opportunità che derivava dalla costituzione dell’hub stesso, una volta reso possibile l’accesso a questi finanziamenti. "A oggi, purtroppo, sembra non esserci traccia del bando. Agli annunci per ora è seguito il silenzio – prosegue Aragona –. Così come non si ha contezza delle risorse che a questo bando saranno destinate, con le relative specificità territoriali. È evidente, infatti, che per capire l’effettivo impatto sui territori di queste misure annunciate in pompa magna, sarà fondamentale conoscere, oltre alla tempistica del bando in uscita e alla programmazione delle risorse, come le risorse stesse saranno effettivamente ripartite le risorse sui 63 Hub presenti in Emilia Romagna, e in particolar modo sui 7 formatisi nella provincia".