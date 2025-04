Aragona (FdI):: "Nuovi bandi Psr, serve semplificare"

Con l’apertura dei nuovi bandi del Programma di Sviluppo Rurale (Psr), si torna a parlare di semplificazione amministrativa. L’intento dichiarato è chiaro: rendere più snelle ed efficienti le procedure a carico degli agricoltori. Tuttavia, da un’analisi attenta dei testi di alcuni bandi emerge un quadro opposto, segnato da un crescente appesantimento burocratico.

Così Alessandro Aragona, Consigliere Regionale di FdI in Regione, in merito all’apertura dei nuovi bandi Psr, che però presentano alcune criticità. "In alcuni casi – spiega infatti Aragona – si arriva al paradosso di dover presentare una prima domanda alla Regione per ottenere una certificazione da allegare, successivamente, a una seconda domanda di finanziamento, sempre rivolta alla medesima amministrazione. Un circolo vizioso che rischia di rallentare ulteriormente i tempi e complicare il lavoro delle imprese agricole".

"Un esempio emblematico riguarda la differenza di trattamento tra due figure previste dalla normativa vigente: l’Imprenditore Agricolo Professionale (Iap) e il Coltivatore Diretto (Cd). Mentre al primo è richiesto di produrre un’apposita certificazione – che comporta una procedura istruttoria di 60 giorni e un costo per l’interessato – al secondo è sufficiente esibire l’iscrizione previdenziale all’Inps. Una disparità di trattamento che rischia di penalizzare ingiustamente una parte degli operatori del settore".

"Per questo il gruppo di FdI in Regione ha presentato alla Giunta una risoluzione che ha come obiettivo quello di intervenire nelle pieghe della burocrazia per proporre soluzioni più eque, semplici e aderenti alle reali esigenze di chi lavora la terra. Perché semplificare si può, basta cambiare prospettiva: non pensare a cosa serve all’amministrazione, ma a cosa serve davvero agli agricoltori". "Continueremo su questa strada – conclude il Consigliere – con determinazione e concretezza".