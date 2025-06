"Aragona offende l’impegno di tecnici e dirigenti comunali"

"Il consigliere Aragona, con le sue dichiarazioni in merito alla capacità organizzativa e di programmazione del Comune di Reggio Emilia, offende i tecnici e i dirigenti che tutti i giorni lavorano con impegno e dedizione per la nostra città". Così la consigliera comunale Luisa Carbognani replica alle critiche di Aragona circa la ’fuga dal Municipio’ del dirigente Torreggiani, responsabile di tre progetti di rilievo finanziati da Pnrr. Cantieri per cui Carbognani garantisce "assoluta continuità nei progetti per cui anche i cambi dirigenziali sono stati gestiti in modo da mantenere l’operatività".

"Fratelli d’Italia anziché fare profezie, per altro errate, sarebbe meglio che controllasse le decisioni prese a livello nazionale poiché forse alla Presidente Meloni era sfuggito che uno dei suoi ministri, alla ricerca quotidiana di risorse per finanziare il famigerato Ponte sullo Stretto, aveva pensato di togliere alle Province i 350 milioni di risorse per la manutenzione delle strade. Questo sì che avrebbe minato la credibilità della programmazione pubblica".