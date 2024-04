"Aragona spieghi chi è che taglia la polizia"

"Aragona renda conto ai reggiani dei tagli al corpo di polizia di Reggio Emilia effettuati dal governo Meloni". La capolista di Sinistra in Comune Federica Zambelli interviene sul nuovo allarme lanciato dai sindacati di polizia rispetto alla possibile soppressione del reparto Prevenzione crimine di Reggio. "Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia – scrive Zambelli – diffonde a piùnon posso sui social foto del premier Meloni che onora il corpo di polizia nel giorno della sua festa nazionale, che prenda parola anche per spiegare alla città dei tagli che il suo partito al governo sta effettuando. E lo spieghi anche ai cittadini chi è che definanzia le forze dell’ordine. La retorica della destra e di certi comitati civici dà molto peso alle forze dell’ordine. Tutti gli effetti dovuti alle tensioni sociali secondo loro si risolverebbero se a Reggio ci fosse una pattuglia ad ogni angolo. La realtà ci consegna però una fotografia dove un governo centrale continua a tagliare fondi per il personale, vedi la paventata chiusura dell’ufficio prevenzione crimine Emilia Romagna che ha sede in questura a Reggio. Discorso che va allargato al mancato potenziamento dell’ufficio passaporti e quello immigrazione".