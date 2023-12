Arbitrerà Di Bello, fischietto internazionale

Sarà l’arbitro internazionale Marco Di Bello (foto) della sezione di Brindisi a dirigere la Reggiana che giocherà sabato alle 16,15 a Bolzano, contro il Sudtirol. Una designazione di alto livello quindi, che segue quella disastrosa di Francesco Fourneau arrivata contro la Sampdoria.

Assieme al fischietto pugliese – che arbitrerà per la prima volta i granata in Serie B dopo i due match in C con Como e Cremonese (entrambi vinti) – ci saranno anche gli assistenti Peretti e Affatato, il ‘quarto uomo’ Canci mentre al Var avremo Chiffi e Zufferli che saranno presenti in loco (on side, come si suol dire). Di Bello ha alle spalle 155 gare di Serie A e 65 di B e dovrebbe garantire un alto livello di affidabilità.

Nel frattempo continua con grande fermento il ‘mercato’ delle panchine tra Serie B e C.

Per sostituire l’esonerato Aimo Diana, il Vicenza ha scelto l’esperienza in categoria di Stefano Vecchi che aveva portato in Serie B la FeralpiSalò la scorsa primavera, ma era poi stato sollevato dall’incarico ad ottobre.

Corre ai ripari anche il Como che dopo l’esonero ‘shock’ di Moreno Longo (cacciato dopo una vittoria e con una buona classifica) si era affidato all’ex asso del Barcellona Cesc Fabregas che però non ha ancora il patentino e la cui deroga sta scadendo. A partire dal 26 dicembre sarà ‘sostituito’, almeno ufficialmente, da Osian Roberts, mister gallese che in passato è stato assistente di Vieira al Crystal Palace.

Francesco Pioppi