Arbor, amichevoli di lusso per i ragazzi delle Under 14 e 15

Nelle ultime settimane il basket giovanile era stato oggetto, sia pure non nel reggiano fortunatamente, di episodi incresciosi: dagli insulti razzisti a un’atleta di una squadra romagnola di under 19, alle offese rivolte a due giovani arbitri tredicenni di minibasket da parte di un gruppo di genitori nel piemontese.

Un esempio positivo della vivacità del movimento cestistico tra i ragazzi arriva invece dal nostro territorio.

Tra lunedi e martedi infatti l’Arbor, storica società cittadina – era il lontano 1952 quando decise di cimentarsi anche nella ’palla al cesto’, oltre che nel calcio e nell’atletica leggera – che da sempre dedica grande attenzione al vivaio, ha ospitato per un paio di amichevoli due squadre della Rintch Academy di Oslo, in Norvegia, nell’ambito di un progetto di collaborazione che il sodalizio scandinavo ha avviato con diverse società europee, tra cui il Basket Sassuolo.

Con lo scopo di far divertire i ragazzi nello sport da loro amato, e coinvolgere altre realtà, dal sodalizio modenese, per opera dello storico coach Dante Calzoni, sono state organizzate anche tre amichevoli nel Reggiano.

Le formazioni Under 14 e 15 dell’Arbor hanno "sfidato" martedì, in amichevole, dividendosi tra la palestra "Ex Gil" di via Gorizia e la "Casoli" in zona San Prospero, i pari età della Rintch Academy, rinforzata, per l’occasione, da alcuni ragazzi del Sassuolo Basket.

Due match che, al di là del punteggio finale, hanno permesso a giovani virgulti della pallacanestro di divertirsi insieme, con i genitori impegnati a conoscersi sugli spalti.

Lunedì invece la formazione Under 15 è scesa in campo al circolo Tennis di Albinea contro la Go Basket. Per i ragazzi reggiani e norvegesi, e per le loro famiglie, un’importante occasione per trascorre belle giornate di inclusione e scambio culturale, in cui lo sport ha superato anche le barriere linguistiche. g.g.