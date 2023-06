Arca, i consiglieri d’opposizione: "Il nostro sarà un voto contrario"

Ben 23 consiglieri d’opposizione in tutta la Provincia uniti contro Arca (azienda reggiana per la cura dell’acqua), la società che dal 2024 si occuperà del servizio idrico integrato in 41 comuni (escluso solo Toano) per un valore di 1,5 miliardi di euro. È quanto hanno ribadito in una nota congiunta – promossa da Cristina Fantinati, capogruppo del centrodestra in consiglio provinciale – i 23 firmatari, spiegando il motivo della scelta per quanto riguarda la nuova realtà che entrerà nel panorama reggiano.

"La Regione ha scelto Ireti come partner di Arca, suddividendo quindi le quote: 40% a Ireti e il restante 60% ad Agac infrastrutture – ribadiscono nella nota –. Ma questa decisione, la nascita della nuova società su cui tutti i consiglieri comunali dovranno votare, è emersa solo nelle ultime settimane. E questa mancanza di informazioni è grave. Ecco perché chiediamo ai sindaci di dare immediatamente pubblicità a tutta questa operazione, nel rispetto della trasparenza, organizzare subito assemblee e consultazioni pubbliche mettendo a disposizione dei cittadini i moduli per presentare osservazioni da discutere in consiglio comunale".

Poi i firmatari analizzano nello specifico le conseguenze del nuovo accordo, con una previsione per nulla incoraggiante: "Non abbiamo per ora elementi per dire se il servizio sarà migliore o peggiore, ma la vera domanda è: le tariffe aumenteranno o diminuiranno? Agac ha affermato che Arca costerà tra i 300mila e 450mila euro all’anno in più rispetto a prima. Ireti ha offerto in sede di gara il 30% in più di investimenti (circa 26 milioni all’anno) che, se da una parte ci si augura potranno efficientare la rete, dall’altra saranno coperti integralmente dalle tariffe. È del tutto evidente quindi che dal 2024 le tariffe non potranno che aumentare".

Inoltre i consiglieri si definiscono preoccupati per la scarsa autonomia del loro mandato: "Ai sensi dello statuto di Agac, per procedere alla costituzione di Arca basterà la maggioranza semplice dei soci presenti. Ma il comune di Reggio detiene il 55% del capitale sociale: risulta evidente quindi come la volontà di tutti gli altri cittadini della provincia diventi a questo punto irrilevante. Ci pare assurdo e inaccettabile – attaccano i firmatari – che i residenti siano costretti ad accettare Arca anche quando il proprio consiglio comunale abbia espresso voto contrario".

Infine, la questione dividendi: "Nei patti parasociali leggiamo che il socio privato è tenuto a versare il canone ad Agac (socio pubblico di Arca) ma che, contemporaneamente ‘Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata della concessione’ per cui destinandoli a riserva. Se fosse così, ai Comuni verrebbe a mancare il dividendo annuale di Agac, mettendo in difficoltà i rispettivi bilanci".

Ecco perché i 23 consiglieri ribadiscono la propria posizione: "Per le zone grigie di questa operazione, la durata non chiara, i dividendi, le tariffe e la mancanza di trasparenza, oltre alla grave lesione di autonomia dei Consigli Comunali, preannunciamo fin da ora il nostro fermo voto contrario".