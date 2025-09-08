Arcetana cuore e carattere. Pari con l’ambizioso Nibbiano

ARCETANA 0 NIBBIANO VALTIDONE 0

ARCETANA: Antonioni, Ceci, Laamane (19’ st Andreotti), Pigati (7’ st Blotta), Barbati, Fiorentini, Poligani (37’ st Ferrari M.), Bassoli L., Messori, Baldari (5’ st Barbieri), Grillenzoni. A disp. Nicolosi, Rinaldi, Maccabruni, Elatachi, Tosi. All. Borghi.

NIBBIANO VALTIDONE: Guerci, Tambussi, Setti (1’ st Vecchi), Ababio, Fogliazza, Boccenti, Hasanaj (37’ st Bassoli S.), Poesio (29’ st Carrasco), Grasso, Minasola (15’ st Boix Garcia), Lancellotti (45’ st Piscicelli). A disp. Serena, Alcibiade, Jakimovski, Rebolini. All. Rastelli.

Arbitro: Delucca di Bologna.

Note: ammoniti Pigati, Bassoli L. (A), Setti e Ababio (N).

Pareggio prezioso per l’Arcetana, che ferma sullo 0-0 il Nibbiano Valtidone, una delle formazioni più attrezzate per il salto di categoria. Nel primo tempo sono gli ospiti a tenere in mano il pallino del gioco e a sfiorare il vantaggio al 23’ con Grasso, che centra la traversa con una violenta conclusione che poi rimbalza sulla riga ed esce; al 29’ Minasola saggia i riflessi di Antonioni, che poi abbassa la saracinesca sul tap in del solito Grasso. Al 31’ si fa vedere l’Arcetana con capitan Messori, che tuttavia non inquadra il bersaglio, mentre nel finale di primo tempo è Poesio a fallire lo 0-1 calciando alle stelle da posizione favorevole.

Nella ripresa i padroni di casa salgono di tono e con una punizione di Luca Bassoli creano scompiglio in area piacentina, senza che nessun avanti biancoverde trovi però la deviazione vincente; a 5’ dalla fine Andreotti manca a lato, poi c’è un brivido finale con colpo di testa di Boix Garcia a tu per tu con Antonioni, che tuttavia vigila attento.